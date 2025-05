A Cremona dipinti, bozzetti, disegni realizzati dall’artista e dalla sua bottega, con la possibilità per il pubblico di osservare un restauro aperto nello spazio museale; a Piacenza diverse opere esposte fra cui spicca il Trittico Salazar ricomposto per l’occasione. È la mostra Il Cavalier Malosso – Un artista cremonese alla corte dei Farnese articolata su sue sedi al Museo Diocesano di Cremona e alla Cappella Ducale di Palazzo Farnese a Piacenza, allestita per valorizzare il talento dell’eclettico pittore Giovan Battista Trotti.

Il Trittico Salazar prende il nome da Diego Salazar, funzionario del governo spagnolo che commissionò l’opera per celebrare la propria famiglia. L’opera consta di una pala centrale raffigurante l’Adorazione dei pastori oggi di proprietà della Banca di Piacenza e le ante laterali recentemente riemerse sul mercato antiquario con l’intervento dell’Associazione Amici dell’Arte che ha individuato i relativi collezionisti in Olanda.

In programma diverse visite guidate (31 maggio, 14 giugno, 28 giugno, 5 luglio, sempre alle ore16) dove ad accompagnare il pubblico nel percorso espositivo sarà il direttore dei Musei Civici di Palazzo Farnese Antonio Iommelli, che è curatore della mostra insieme a Stefano Macconi e Raffaella Poltronieri.

Il servizio di Federica Priori

