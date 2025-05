Successo di partecipazione e pubblico a Cremona per la 21a edizione della Notte Europea dei Musei, caratterizzata, in città, da un programma ricco di appuntamenti che hanno trasformato i musei cittadini in luoghi di scoperta, emozione e condivisione.

Un’iniziativa che, come ha ribadito nei giorni scorsi l’assessore alla Cultura del Comune di Cremona, Rodolfo Bona, è stata occasione per coinvolgere anche un nuovo pubblico, in particolare famiglie, giovani e persone svantaggiate, che hanno potuto accedere gratuitamente a tutti i musei.

Al Museo Civico Ala Ponzone, la serata è stata caratterizzata da visite guidate molto particolari, durante le quali le opere sono state accompagnate da colonne sonore proposte dai partecipanti stessi: un percorso musicale realizzato in collaborazione con il Conservatorio Monteverdi, con esecuzioni dal vivo accanto ai dipinti più significativi.

Il Museo del Violino ha aperto le sue porte dalle 22.30, ma il momento clou è stato il concerto delle 21 dal titolo Bach e il suo tempo con l’Ensemble Diderot, che ha proposto musiche di Bach, Vivaldi e Fasch. A seguire, è stata visitabile la mostra internazionale di illustrazione “Voilà”, con una sezione dedicata a Gilles Bachelet.

Il Museo di Storia Naturale ha proposto un laboratorio dedicato ai più piccoli, e la mostra Visioni d’Infanzia, a cura del Settore Politiche Educative del Comune. Al Museo Archeologico San Lorenzo, le visite serali sono state accompagnate da un dj set, mentre nel pomeriggio ha riscosso interesse la City Escape Cremona, una caccia al tesoro storica e interattiva ispirata alla leggenda di Zanén de la Bàla.

Anche il Museo Diocesano ha partecipato all’iniziativa con apertura serale fino alle 23, offrendo un’occasione preziosa per visitare gratuitamente uno dei luoghi simbolo della spiritualità cittadina.

