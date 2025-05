Nella mattinata di lunedì 19 maggio si è tenuta l’inaugurazione ufficiale del nuovo ufficio postale di Acquanegra Cremonese, in Piazza della Chiesa n. 7. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Oreste Bricchi e i rappresentanti territoriali di Poste Italiane.

All’esterno del nuovo ufficio è presente il Postamat, dove è possibile effettuare prelievi di contante, ricariche telefoniche, ricariche Postepay e il pagamento di bollettini. L’apertura dell’ufficio sarà invece tre giorni a settimana: il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.20 alle 13.45.

La realizzazione del nuovo ufficio rientra nell’ambito del progetto Polis, finanziato dal Pnrr, che ha l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne.

Le nuove poste di Acquanegra rappresentano il 70esimo intervento dei 101 previsti nel Cremonese nell’ambito del progetto. L’ufficio è stato anche completamente rinnovato per migliorare gli standard di accoglienza, di qualità del servizio, di inclusione e sicurezza.

Tra le opere principali si osservano la nuova configurazione della sportelleria, la realizzazione di postazioni con altezze ribassate per agevolare tutti i clienti e la posa di un percorso in rilievo sul piano di calpestio per consentire autonomia negli spostamenti per le persone ipovedenti.

In effetti, la configurazione del precedente ufficio postale era parecchio problematica, soprattutto in termini di accessibilità. Situato in prossimità della stazione, era in una posizione di periferia, senza parcheggio e con gradini all’entrata che ostacolavano l’accesso. Mancava inoltre lo sportello Postamat, importante per poter effettuare rapidamente le operazioni di base in autonomia, anche al di fuori degli orari di apertura dell’ufficio.

“È dal 2021 che stiamo lavorando per portare a casa questo risultato”, spiega il sindaco Bricchi, mostrandosi soddisfatto per un traguardo che risponde alle esigenze della comunità di un paese che da tempo palesava i disagi legati al vecchio ufficio postale. Una mancanza di servizi che si faceva sentire, aggravata dalla chiusura dell’unica banca presente (Banco Bpm), avvenuta appunto 4 anni fa.

“C’è stato un gran miglioramento dalla vecchia sede a questa nuova sede. – commenta il direttore dell’ufficio postale di Acquanegra Cremonese – Il sindaco si è battuto tanto e sono veramente contento e onorato di gestirlo personalmente.”

Alcuni cittadini hanno assistito all’inaugurazione: “Siamo contenti del nuovo ufficio postale in piazza, quello di prima era scomodo”, commentano alcuni. Ma c’è anche chi aggiunge: “andrebbe aperto anche tutti i giorni, soprattutto ora che non c’è più la banca.”

Camilla Gnaccarini

