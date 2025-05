Una giornata di appuntamenti nel cremasco per il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

ORE 10.30

È iniziata da Monte Cremasco la giornata di visite sul territorio lombardo, nella provincia di Cremona, da parte del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, nello specifico dalla Casa Famiglia “Fraternità di Monte”.

Poi il passaggio al Centro Riabilitazione Equestre di Crema, dove è stata accolta dal presidente Enzo Basso Ricci, che ha illustrato le attività portate avanti dalla struttura in questi anni. Il ministro ha conosciuto i volontari e ha fatto visita alla struttura, avvicinandosi a una delle realtà più importanti nell’ambito sociale del territorio.

Basso Ricci ha parlato dell’ippoterapia e della gestione della struttura, ringraziando il Ministro per l’incontro.

ORE 12.00

Il ministro Alessandra Locatelli ha visitato la sede di via Colbert di Anffas Crema. Tanti i temi affrontati, ma la notizia più importante è quella relativa alla Legge Nazionale 62, visto che Locatelli ha candidato Crema per la sperimentazione.

La Legge 62 ridefinisce la presa in carico, la sperimentazione è già partita in 9 province, entro luglio saranno 11, tra le quali quella di Cremona. Dal 2027 la Legge interesserà tutto il territorio nazionale.

Altri temi importanti sono quelli del ruolo dell’educatore, della sua valorizzazione e della formazione nell’ambito sociosanitario. In questo senso il Ministro intende promuovere un master sull’assistenza lungo tutto il percorso della vita.

ORE 13.00

L’ultima tappa cremasca delle visite sul territorio da parte del Ministro Alessandra Locatelli, è stata organizzata nella sede della Segreteria Provinciale della Lega a Crema. Presenti, insieme al Ministro, Riccardo Vitari, consigliere regionale della Lega, e l’Onorevole Silvana Comaroli.

Vitari ha aperto la conferenza: “Ci sono tante associazioni, c’è fermento in questa zona. Le associazioni lavorano e ci contattano per avere interlocuzione con la Regione, la tua presenza è fondamentale, Crema merita una vetrina come questa. Sei molto concreta, contiamo su di te”.

Queste le parole della deputata Silvana Comaroli: “Ringrazio Lega cremasca e cremonese, non diamo per scontato il fatto che un Ministro venga sul territorio e si presti dall’inizio fino alla sera a vedere la situazione. Riportiamo al centro queste persone che hanno il diritto di vivere una situazione decorosa. Mettiamo al centro queste persone”.

Questo invece l’intervento del Ministro Locatelli: “Ho vissuto una giornata bellissima, ho incontrato persone che conoscevo e persone nuove che si occupano del tema dell’inclusione e di fare per gli altri. Stiamo lavorando tanto a livello nazionale e locale, per potenziare le potenzialità. Ringraziamo Salvini, senza di lui non ci sarebbe mai stato un Ministero, gli sono molto riconoscente. Da quando ci siamo insediati ho portato diverse risorse e abbiamo contato che siamo arrivati a circa 2 miliardi, da quando ho iniziato a oggi, di investimenti sui territori e sugli enti del terzo settore. Il mondo è cambiato, sono cambiati anche gli approcci. Semplifichiamo il percorso. Alla fine di quest’anno uscirà un bando da più di 300 milioni di euro, che interesserà la sfera abitativa, ricreativa, lavorativa. Dobbiamo fare sempre di più e lavorare insieme”.

© Riproduzione riservata