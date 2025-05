Domenica sera di caos in centro storico, dove una serie di episodi violenti ha creato scompiglio tra i cittadini. Il primo episodio si è verificato poco dopo mezzanotte in piazza della Pace, dove a chiamare i Carabinieri è stato l’addetto alla sicurezza di un locale, che stava avendo problemi con un avventore, che infastidiva i clienti.

I militari, giunti in piazza, hanno fermato un uomo di 48 anni, ubriaco, lo hanno identificato e hanno emesso un ordine di allontanamento dalla piazza per 48 ore nei suoi confronti.

Un quarto d’ora dopo, i Carabinieri sono stati chiamati ancora per un’altra lite, tra tre persone, in piazza Stradivari. Giunti sul posto hanno però trovato solo un uomo di 38 anni, che ha riferito di essere stato colpito con un bastone alla testa e alla mano. L’uomo è stato portato in ospedale in codice verde.

Circa un’ora altra esplosione di violenza in piazza Stradivari, dove il 48enne avrebbe attaccato briga con altre persone. Prima dell’arrivo dei Carabinieri l’uomo è poi fuggito, nascondendosi dietro le piante di piazza Marconi.

Proprio lì gli uomini dell’Arma lo hanno rintracciato e identificato nuovamente. Nonostante qualcuno avesse riferito di averlo visto armato di un grosso coltello, addosso all’uomo e nei dintorni non è stato rinvenuta alcuna arma. Visto lo stato di forte ubriachezza e una ferita alla mano, hanno allertato il 118, e fatto trasportare in ospedale per un controllo.

Sono ora in corso le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto, e se i vari episodi siano collegati tra loro e si inseriscano in qualche dinamica più ampia.

Non è tutto: qualche ora prima, intorno alle 22, un gruppetto di giovanissimi aveva creato caos in via Platina. Alcuni di loro hanno iniziato a litigare, minacciandosi a vicenda con le sedie dei locali presenti sotto i portici e con delle bottiglie di vetro. Il gruppetto è però fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

