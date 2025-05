Sabato 17 maggio, presso il Parco del Vecchio Passeggio, si è svolto il terzo Coffee in the Park dal titolo Sound & Greeen – LiberaMusica al Parco, un’iniziativa che ha intrecciato ambiente, inclusione e diritti, promossa dal gruppo giovani volontari di Anffas Cremona e realizzato da Anffas Cremona come capofila del progetto “OnAir OnLife: giovani connessi tra ambiente e territorio”, finanziato da Regione Lombardia attraverso il bando Giovani Smart 2.0.

Il pomeriggio si è aperto con un’attività di pulizia, in collaborazione con il Circolo Vedo Verde – Legambiente Cremona, per promuovere l’attenzione verso i beni comuni e la responsabilità ambientale. A seguire, è stata protagonista la musica, con il concerto di LiberaMusica, orchestra inclusiva che ha proposto un repertorio composto da cover e brani originali scritti e arrangiati dal gruppo stesso.

L’orchestra, progetto di Anffas e Meraki, è stata presentata dal professor Claudio Cosi, musicologo, che ha introdotto i musicisti e ha fatto un approfondimento sugli strumenti suonati e sulle peculiarità dell’ensemble e dell’attività di composizione dei brani originali.

È stata un’occasione preziosa per riscoprire la forza del linguaggio musicale come strumento di espressione, partecipazione e coesione. In questo contesto inclusivo e molto partecipato, la pratica musicale è diventata esperienza di uguaglianza, cooperazione e ascolto reciproco e un mezzo potente per rafforzare l’autostima, costruire appartenenza e immaginare nuovi modi di abitare il mondo insieme agli altri.

I partner del progetto “OnAir OnLife: giovani connessi tra ambiente e territorio” sono: CSV Lombardia Sud, Lae Onlus, Meraki sociale e Comune di Gerre de’ Caprioli. “Sound & Green” si è svolto con il patrocinio del Comune di Cremona e rientra nella cornice culturale de “La Trama dei Diritti”, promossa da CSV Lombardia Sud, uno spazio collettivo di riflessione e azione che coinvolge enti e organizzazioni impegnati nella promozione di una società più equa, solidale e inclusiva.

Si sta già lavorando al quarto ed ultimo Coffee in the Park che si svolgerà il 7 giugno in collaborazione con il Porte Aperte Festival.

