Domenica sera in Cattedrale di Cremona si è esibito il Frost Chorale, coro d’eccellenza della Frost School of Music – University of Miami, diretto dal Matthew D. Brady.

L’ensemble rappresenta il vertice dell’attività corale accademica dell’università americana e si è distinto a livello nazionale e internazionale per qualità artistica e repertorio. Ha collaborato con importanti orchestre come la New World Symphony e la Cleveland Orchestra, oltre che con compositori contemporanei come Eric Whitacre, Elaine Hagenberg, Joel Thompson, Rosephanye Powell, Jake Runestad e altri.

Il concerto rientrava nel programma del Cremona International Spring Music Festival, promosso dal Liceo Musicale Stradivari, capofila della Rete Musicale Scolastica Piazza Stradivari della Provincia di Cremona, con il contributo e la collaborazione di Comune di Cremona, Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, Regione Lombardia, e con la partecipazione delle principali istituzioni musicali della città.

