Giochi, dimostrazioni, musica, spettacoli e tanto divertimento.

Successo a Pieve d’Olmi per la festa dei rioni, manifestazione che per quattro giorni ha colorato le vie del paese cremonese. L’evento, organizzato come di consuetudine dalla Pro Loco, arriva in questo 2025 alla sua 5^ edizione: dal 15 al 18 maggio, il comune è stato diviso in quattro aree, i rioni, ognuno con un proprio colore, con i cittadini che si sono “sfidati” in alcuni appuntamenti organizzati ad hoc.

“Campione” è stato il rione giallo, anche se a vincere è stata l’intera comunità.

“Anche quest’anno abbiamo concluso il bellissimo evento della festa dei Rioni – ha commentato il sindaco di Pieve d’Olmi, Stefano Guastalla – che ormai è diventato un punto fisso per la comunità; l’organizzatore è la Pro Loco che riesce a organizzare in modo eccellente la festa. Questo è un evento molto sentito in paese: bilancio, in sostanza, positivo”.

Durante la giornata di domenica la piazza principale del paese si è riempita di stand e musica, a cui ha fatto seguito anche l’esibizione di alcuni piccoli karateki su un tatami installato davanti alla chiesa.

“Abbiamo presenti diverse associazioni – ha aggiunto il primo cittadino – tra cui una neonata nella provincia di Cremona, che è l’Ordine di Malta del CISOM”.

“La presenza sul territorio è importante – afferma il Responsabile CISOM Cremona Gabriele Crivellaro – perché il Sovrano Militare dell’Ordine di Malta è un ordine millenario e ha nel CISOM uno dei suoi bracci operativi, come nel corpo militare. Quindi la nostra presenza oggi è per farci conoscere e per conoscere anche quali sono le realtà locali”.

