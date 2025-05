Sono 211 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona pubblicate questa settimana dalla Provincia di Cremona. Nella stessa sezione del sito è possibile altresì consultare le “Altre Opportunità”, offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego, ma pubblicizzate sul portale dell’ente.

Per candidarsi ad un’offerta bisogna innanzitutto verificare prima il possesso dei requisiti previsti. E’ poi necessario presentare la propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente oppure inviandolo via e-mail all’indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta, specificando nell’oggetto i codici di riferimento.

LE OFFERTE

Inoltre il Centro per l’impiego segnala altre due opportunità importanti. La prima è un Recruiting Day, promosso per il 27 maggio, finalizzato alla selezione di candidati per l’inserimento di addetto di produzione presso l’importante realtà industriale Arvedi Tubi Acciaio. Per partecipare è necessario inviare il proprio CV a: cremona.trento@gigroup.com oppure a preselezione.cremona@provincia.cremona.it

N.B. Si specifica che la partecipazione al Recruiting day è solo su appuntamento e dopo avvenuta conferma degli organizzatori (con dettaglio orario). LA LOCANDINA

La seconda opportunità riguarda il Centro per l’Impiego di Soresina, che sta selezionando personale per la stagione estiva di Syngenta. L’offerta di lavoro è rivolto anche a studenti maggiorenni. L’azienda sarà presente al CpI di Soresina dove per due giornate effettuerà i colloqui di lavoro. LA LOCANDINA

