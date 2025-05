Grazie alla collaborazione tra Saba, Confcommercio Provincia di Cremona e le Botteghe del Centro sono state individuate una serie di iniziative per rendere più conveniente e facile l’accesso al parcheggio Piazza Marconi di Cremona. I cittadini e i turisti potranno muoversi facilmente e godere dei servizi senza doversi preoccupare troppo dei costi legati al parcheggio.

L’iniziativa è pensata per agevolare i clienti degli esercizi commerciali e delle attività di ristorazione. A questo proposito, sono stati pensati tre innovativi prodotti denominati Lunch pass, Dinner pass e Shopping pass. Si tratta di tiket particolari, che non hanno costi per l’esercente ma che consentono all’utente di fruire di una tariffa ridotta.

Il Lunch pass (dedicato alle attività di ristorazione) è un ticket utilizzabile dalle 12 alle 15 tutti i giorni e consente di fruire di 3 ore di sosta al prezzo di 4 euro.

Il Dinner pass (dedicato alle attività di ristorazione) è un ticket utilizzabile dalle 19 alle 2 tutti i giorni e consente di fruire di 7 ore di sosta al prezzo di 4 euro.

Lo Shopping pass (dedicato agli esercizi commerciali) è un ticket utilizzabile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 tutti i giorni e consente di fruire, rispettivamente, di 3 o 5 ore di sosta al prezzo di 4 euro.

Questi ticket potranno essere richiesti dalle attività commerciali cittadine. Gli stock disponibili hanno validità semestrale. L’esercizio commerciale dovrà pubblicizzare l’iniziativa nel proprio sito internet nonché nei propri social ed esporre una locandina presso il punto vendita al fine di informare al meglio i propri clienti dell’iniziativa stessa.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questa iniziativa che nasce da una collaborazione virtuosa tra Confcommercio, le Botteghe del Centro e Saba” dichiara Marco Stanga, vice presidente di Confcommercio Provincia di Cremona e rappresentante delle Botteghe del Centro. “Si tratta di un progetto concreto pensato per agevolare sia i commercianti che i cittadini, migliorando l’accessibilità al centro storico e incentivando la fruizione dei servizi e delle attività locali. Strumenti come il Lunch Pass, il Dinner Pass e lo Shopping Time rappresentano un’opportunità importante per fidelizzare la clientela e valorizzare l’offerta commerciale cittadina. Ringrazio Saba per la disponibilità e l’attenzione dimostrata verso le esigenze del territorio”.

© Riproduzione riservata