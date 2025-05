“La Regione Lombardia, con una delibera approvata ieri, ha formalizzato l’accreditamento al centro CR2 Sinapsi della Fondazione Occhi Azzurri Onlus per l’unità d’offerta riabilitativa: un’iniziativa che arricchisce e rafforza concretamente il servizio sociosanitario lombardo”. Così il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni interviene in merito al provvedimento regionale che riconosce l’accreditamento del centro di via Serio, a Cremona, per 4mila prestazioni ambulatoriali annue.

“Un passaggio fondamentale – dichiara Piloni – attraverso cui la Regione riconosce il valore del progetto promosso da questa realtà, dedicato alla presa in carico delle famiglie con servizi riabilitativi e ludico-ricreativi, basati su un approccio multidisciplinare e sostenuto da numerose realtà del territorio”.

“Si tratta di un riconoscimento importante che premia l’impegno e la visione di una realtà che ha saputo costruire un progetto innovativo che nasce dal territorio, capace di rispondere concretamente ai bisogni delle famiglie e delle persone più fragili – prosegue il consigliere dem -. La presa in carico integrata e il lavoro in rete rappresentano un modello virtuoso da sostenere e valorizzare”.

“Complimenti a questa bella realtà, in primis a Filippo Ruvioli, per il lavoro che sta portando avanti. E grazie ad Ats Valpadana che ha seguito e operato per il percorso di accreditamento” conclude Piloni.

