Maxi blitz dei carabinieri contro la ‘ndrangheta’, 97 indagati

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Maxi operazione dei Carabinieri contro la ‘ndrangheta in corso in 14 province d’Italia. I procedimenti penali hanno previsto l’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip nei confronti di 97 indagati. Il blitz ha colpito alcune tra le più importanti cosche di ‘ndrangheta i cui sodali sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico, anche internazionale, di droga, detenzione e spaccio di droga, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, scambio elettorale politico mafioso e detenzione e porto di armi.

Fonte video: Carabinieri di Reggio Calabria