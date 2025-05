Nell’ambito della Giornata Mondiale della Biodiversità che segue la giornata Nazionale della Biodiversità agraria ed alimentare del 20 maggio, il comitato direttivo di Slow Food Cremonese invita la città a “riflettere su un tema di fondamentale importanza per il futuro del nostro pianeta e delle generazioni a venire: il legame indissolubile tra le nostre scelte alimentari e la tutela della biodiversità”.

“Troppo spesso, l’impatto del sistema alimentare globale sulla ricchezza e varietà della vita sulla Terra viene sottovalutato nonostante gli allarmi lanciati dalla maggior parte degli scienziati e ricercatori internazionali” continua Slow Food.

“Eppure, le pratiche agricole intensive, l’allevamento su larga scala, lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, l’uso scellerato della chimica di sintesi e la cattiva gestione del sistema natura (introduzione di specie invasive) sono tra i principali motori della perdita di biodiversità, dalla distruzione di habitat naturali all’impoverimento dei suoli, dalla contaminazione delle acque alla scomparsa di specie vegetali e animali.

Oggi il 60% dei mammiferi sono bovini da allevamento e il 70% dei volatili sono polli, mentre sul fronte vegetale il 60% del nostro fabbisogno energetico dipende da poche varietà di grano, riso, mais e patate. Questo modello produttivo ci ha resi fragili, esposti agli shock climatici e sanitari, e dipendenti da fertilizzanti chimici e pesticidi che inquinano e danneggiano gli ecosistemi . Ogni decisione su cosa mangiamo e come lo produciamo ha un’eco profonda sul nostro ambiente. “Il cambio di paradigma alimentare non è più una scelta, ma una necessità impellente per garantire un futuro sostenibile”.

A Cremona, terra ricca di tradizioni agricole e gastronomiche, è particolarmente importante avviare e sostenere un dibattito costruttivo su come possiamo orientare le nostre abitudini verso modelli più rispettosi della biodiversità. Questo include: sostenere l’agricoltura locale e a basso impatto, ridurre il consumo di carne, contrastare lo spreco alimentare, promuovere la diversità nel piatto, rafforzare una visione sistemica dell’agricoltura in cui l’agroecologia è risorsa fondamentale per affrontare le sfide del cambiamento climatico, della salute del suolo e della qualità del cibo.

La biodiversità è il fondamento dei servizi ecosistemici che ci sostengono: aria pulita, acqua potabile, suoli fertili, impollinazione delle colture. Senza di essa, la nostra stessa esistenza è a rischio. Cremona, con il suo patrimonio agroalimentare, può e deve essere un esempio di come la qualità del cibo possa andare di pari passo con la tutela del nostro prezioso capitale naturale.

Il tema della giornata di quest’anno, “Armonia con la natura e sviluppo sostenibile”, ci invita a pensare a un modello diverso di sviluppo che non crei competizione tra produzione e salute del pianeta. Tutti insieme dobbiamo farci promotori di un nuovo modello di sviluppo fondato sulla durabilità, sulla relazione armoniosa tra uomo e natura.

Possiamo farlo, quotidianamente, partendo da scelte consapevoli di consumo, da come scegliamo di nutrirci, visto che” il cibo diventa NOI”. Un punto di partenza semplice in quell’ottica di cambio di paradigma che mette al centro cooperazione, condivisione e salvaguardia del bene comune.

Slow Food Cremonese invita tutti i cittadini cremonesi, le istituzioni, l’Università, le aziende agricole e i ristoratori a unirsi a noi in questo sforzo comune e ad avviare un tavolo comune sulle Politiche del Cibo Locale .Le scelte che facciamo oggi sulla nostra tavola determineranno il paesaggio e la salute del nostro pianeta domani. Agire ora è fondamentale per costruire un futuro in cui l’uomo e la natura possano prosperare in armonia.

Come afferma Barbara Nappini, Presidente di Slow Food Italia, “difendere la biodiversità vuol dire difendere noi stessi, i nostri figli o nipoti, le nostre comunità. Significa difendere il futuro” conclude Slow Food.

