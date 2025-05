In occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, che si celebra il 31 maggio 2025, la Casa di Cura Ancelle della Carità di Cremona – Fondazione Teresa Camplani promuove un’iniziativa per la prevenzione delle malattie respiratorie, aperta a tutti i cittadini: una giornata di spirometrie gratuite, su prenotazione, per sensibilizzare sull’importanza della salute dei polmoni. A seguire sarà possibile avere un colloquio con uno pneumologo relativamente ai risultati dell’esame e a eventuali consigli personalizzati.

Che cos’è la spirometria e a cosa serve?

La spirometria semplice è un esame rapido, indolore e non invasivo che misura la capacità dei polmoni. Basta soffiare con forza in un boccaglio collegato a uno strumento che registra quanta aria riesci a espellere e quanto velocemente. In pochi minuti, il test permette di capire se i tuoi polmoni funzionano bene o se ci sono segnali di patologie come asma, bronchite cronica o BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva), spesso legate al fumo di sigaretta.

A chi è consigliata la spirometria?

L’esame è particolarmente indicato per fumatori ed ex fumatori, ma anche per chi soffre di tosse persistente, affanno durante sforzi leggeri o infezioni respiratorie frequenti. È utile anche per chi, pur non avendo sintomi evidenti, vuole fare un controllo preventivo, soprattutto se ha superato i 40 anni.

Come prenotare?

La spirometria è gratuita e si svolgerà su appuntamento durante la giornata di sabato 31 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso gli ambulatori di Casa di Cura Ancelle della Carità (Via Gaspare Aselli 14, Cremona).

È necessaria la prenotazione che può essere effettuata o via telefono al numero 030-0965596 dal lunedì al venerdì ore 8.00-18.00 e il sabato ore 8.00-13.00 oppure recandosi di persona agli sportelli CUP. I posti sono limitati.

© Riproduzione riservata