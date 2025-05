Successo a Cremona per la giornata di prevenzione dedicata alla misurazione della pressione arteriosa, svoltasi lo scorso 17 maggio, con una massiccia partecipazione di cittadini: 162 sono le persone che hanno fatto visita agli stand (105 a Cremona e 57 a Casalmaggiore).

Tra le persone che hanno partecipato a Cremona: a 7 è stata riscontrata per la prima volta una nuova ipertensione; a 8 persone è stata riscontrata un’ipertensione borderline, 25 persone erano già ipertese ma con un buon controllo dei valori pressori e 13 erano ipertese note con riscontro di valori pressori elevati.

L’iniziativa è stata promossa dal Centro Ipertensione dell’Ospedale di Cremona – diretto da Giusy Chiarelli, con il supporto del reparto di Medicina di Oglio Po, diretto da Federico Pasin – che ha replicato l’iniziativa a Casalmaggiore.

Gli eventi sono stati realizzati con la partecipazione di Ats Val Padana e degli studenti del Corso di Studi in Infermieristica di Cremona (Università degli Studi di Brescia); con la collaborazione dell’Associazione Volontari di Robecco d’Oglio e Croce Rossa Italiana – sede di Casalmaggiore e il patrocinio dei Comuni di Cremona e Casalmaggiore.

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI CONTRO L’IPERTENSIONE

Per combattere l’ipertensione, l’Asst di Cremona suggerisce alcuni comportamenti virtuosi: svolgere attività fisica regolarmente, evitare eccessivo consumo di sale (massimo 5 gr, corrispondenti ad 1 cucchiaino da tè), limitare il consumo di alcool, ridurre il peso corporeo se eccessivo, non fumare, evitare i cibi ricchi in grassi animali, privilegiando pesce e verdura e cibi integrali, misurare periodicamente e nel modo corretto la pressione arteriosa anche a casa (consultando il medico se ≥ 140/90 mmHg).

