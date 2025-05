Grandissimo finale a Cremona per Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare, il progetto didattico di Coldiretti Cremona, rivolto alle Scuole primarie e dell’Infanzia della Provincia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e Padania Acque, con Coldiretti Donne e le fattorie didattiche in prima linea nell’impegno di promuovere sani stili di vita coniugati alla sostenibilità ambientale.

Confidando nel sole – che in effetti ha premiato il coraggio e non si è fatto attendere – oltre cinquecento alunni, in arrivo da tutte le Scuole della provincia, si sono presentati alle Colonie Padane, con cappellino giallo d’ordinanza e tanta voglia di condividere una giornata bella e densa di proposte.

La mattinata di festa ha preso il via proponendo una serie di laboratori e attività alla scoperta di tutto “il bello e il buono” che nascono dalla nostra agricoltura. C’erano i laboratori a cura delle fattorie didattiche (“Se fossi un’ape”, “Naturalmente argilla”, “Ci vuole un seme”, “Di ogni erba un sale”, “Dal latte al formaggio”), i giochi di una volta, i momenti di teatro e musica (“Sogna nella natura” e “Il seme: lettura e canzone”), l’agri-hip-hop e il punto “Acqua Vita”, dedicato a Padania Acque. Il tutto per ripercorrere, anche nella giornata finale, i temi proposti ad alunne e alunni nel corso dell’anno scolastico.

Alle ore 11.30, coordinata dal Direttore di Coldiretti Cremona Giovanni Roncalli e da Luca Riva di Radio Bruno, ha preso il via la cerimonia di premiazione dei migliori lavori prodotti dalle classi nel corso del progetto.

Davvero significativa la presenza dei rappresentanti delle Istituzioni e del territorio. C’erano il Prefetto di Cremona Antonio Giannelli, l’Assessore regionale Simona Tironi, il Consigliere Regionale Riccardo Vitari, il Presidente di Coldiretti Lombardia Gianfranco Comincioli e il Direttore Giovanni Benedetti, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Cremona, Simona Pasquali, il prof. Riccardo Trioni in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Territoriale, il Consigliere delegato per la Provincia Graziella Locci.

Sul palco, per la premiazione, anche una bella rappresentanza di Coldiretti Donne e Giovani Impresa. Padania Acque, partner del progetto Coldiretti nel percorso dedicato all’acqua, era presente con il Presidente Cristian Chizzoli e l’Amministratore Delegato Alessandro Lanfranchi.

I VINCITORI

Istituto di Malagnino, Premio percorso Km Zero

Istituto di Capra Plasio, Premio percorso Gli Animali della fattoria

Istituto di Rivolta d’Adda, Premio speciale per la partecipazione più numerosa

Istituto di Bordolano, Premio per il percorso Acqua

Istituto Sacra Famiglia, Premio per percorso Acqua

Istituto Miglioli, Premio percorso Latte

Istituto di Cavatigozzi, premio per il percorso dedicato al mercato di Campagna Amica

Istituto Mazzolari, Premio percorso Miele

Istituto scolastico di Pescarolo, Premio speciale assegnato da Coldiretti Donne

I PREMI

A tutti i vincitori, Coldiretti ha consegnato un buono-spesa, in collaborazione con MyO Group, per l’acquisto di materiale utile alle Scuole per la didattica. Per il percorso Acqua le classi hanno ricevuto anche la targa consegnata da Padania Acque.

I COMMENTI

“E’ stata una bellissima chiusura per il nostro progetto scuola” ha detto il Direttore Roncalli. “Nel corso dell’anno scolastico le imprenditrici agricole e fattorie didattiche hanno incontrato oltre 2500 alunne e alunni, per scoprire insieme i prodotti dell’agricoltura, sottolineare il valore del cibo buono e sano, rafforzare l’impegno a prendersi cura dell’ambiente, del territorio. Un ringraziamento speciale a tutti i protagonisti del progetto.

E ai rappresentanti delle Istituzioni, che con la loro presenza hanno testimoniato quanto sia importante dialogare con i più piccoli su temi che sono importantissimi, vitali, per il futuro di tutti”. “A tutte le classi sono state consegnate delle borse per la spesa – ha aggiunto – perché fossero personalizzate, a partire dai temi vissuti nell’ambito del progetto. Ne sono usciti dei veri capolavori. Poiché sono tantissime e bellissime, è nostra intenzione proporle presso i mercati di Campagna Amica, in cambio di un’offerta simbolica, che sarà destinata a un’associazione del territorio che si occupa di bambini. Rispetto a questo ulteriore momento del nostro progetto, che condivideremo con le Scuole, non mancheremo di dare ulteriore comunicazione”.

“L’impegno educativo di Padania Acque a favore delle giovani generazioni è un investimento per il futuro della nostra società” ha dichiarato il Presidente di Padania Acque Cristian Chizzoli. “Ringraziamo i quasi 500 bambini e gli insegnanti che, con il percorso AcquaVita, in questo anno scolastico hanno scelto di dedicare particolare attenzione alla risorsa idrica e alla sostenibilità ambientale. Siamo rimasti particolarmente colpiti dall’interesse dimostrato soprattutto durante le visite agli impianti. Un’esperienza formativa che i bambini hanno raccontato anche attraverso messaggi e disegni che abbiamo voluto esporre nel corso della festa”.

Anche l’Amministratore Delegato, Alessandro Lanfranchi, ha espresso parole di ringraziamento per tutti i protagonisti dell’iniziativa. “Il progetto AcquaVita sottolinea che l’acqua, sia quella presente in natura che quella potabile, è un bene comune, prezioso ed essenziale per la vita. Ringraziamo l’Ufficio Scolastico Territoriale e Coldiretti Cremona per la disponibilità e per il fondamentale contributo a diffondere il valore della risorsa idrica. La presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali e regionali dimostra quanto sia importante attivare sinergie territoriali per promuovere iniziative di educazione ambientale”.

