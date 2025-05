Torna il festival Filosofi lungo l’Oglio, giunto alla sua XX edizione, da giovedì 5 giugno a venerdì 25 luglio con un ricco programma di incontri, conferenze e dibattiti. Filosofi, studiosi e intellettuali di rilievo nazionale e internazionale si riuniranno, sotto la direzione scientifica della Professoressa e filosofa levinasiana Francesca Nodari, per riflettere attorno al tema di questa edizione: Esistere. Saranno 31 gli appuntamenti previsti nelle 23 municipalità lungo il fiume Oglio tra le province di Brescia, Bergamo e Cremona.

La peculiare natura del Festival è proprio il suo spirito nomade e itinerante, che porta la riflessione filosofica in luoghi diversi rinnovando la sua vocazione a farsi maratona del pensiero in movimento.

Il tema scelto per questa edizione, Esistere, è inteso non solo come condizione, ma come scelta consapevole e impegno attivo nel mondo contemporaneo. In un’epoca segnata dalla digitalizzazione, dalla precarietà e dalla ridefinizione dell’identità umana attraverso la tecnologia, esistere significa resistere alla frenesia dell’eterno presente. Oggi più che mai, torna attuale l’antico monito dell’oracolo di Delfi: Conosci te stesso. Bisogna affrontare le domande essenziali con la consapevolezza che la risposta non è un punto d’arrivo, ma un percorso da vivere pienamente, qui e ora.

Il Festival offrirà una serie di eventi che spaziano dalle lezioni magistrali alle passeggiate filosofiche, includendo anche un concerto pianistico del Maestro Michaël Lévinas, intitolato L’esistenza musicale.

Un momento particolarmente significativo sarà la celebrazione del ventennale con un evento speciale insieme con Maria Rita Parsi, nota psicoterapeuta e scrittrice di fama internazionale, nonché madrina del Festival Filosofi lungo l’Oglio, Francesca Nodari, e il Maestro Lello Esposito che scoprirà l’opera realizzata appositamente per il compleanno del Festival. In questa occasione verrà proiettato un documentario inedito che raccoglie le voci e le testimonianze degli ospiti delle edizioni precedenti, dal titolo Quando la filosofia diventa contagiosa. Da sogno alla realtà.

Tra i tanti appuntamenti spicca anche la cerimonia di conferimento del Premio Internazionale di Filosofia/Filosofi lungo l’Oglio. Un libro per il presente, giunto quest’anno alla sua XIV edizione, che verrà assegnato al filosofo e psicoanalista Miguel Benasayag.

Gli ospiti nazionali e internazionali di questa edizione: Franco Arminio, Haim Baharier, Elisa Barbieri, Andrea Bariselli, Miguel Benasayag, Enzo Bianchi, Danielle Cohen-Levinas, Umberto Curi, Ilvo Diamanti, Roberta De Monticelli, Duccio Demetrio, Umberto Galimberti, Isabella Guanzini, David Le Breton, Michaël Lévinas, Lamberto Maffei, Stefano Mancuso, Francesco Miano, Elisabetta Moro, Salvatore Natoli, Marino Niola, Francesca Nodari, Mons. Vincenzo Paglia, Maria Rita Parsi, Massimo Recalcati, Francesca Rigotti, Andrea Tagliapietra, Gabriella Turnaturi, Massimiliano Valerii, Stefano Zamagni.

IL PROGRAMMA

© Riproduzione riservata