Nell’ambito delle manifestazioni collaterali che avranno luogo a Cremona durante l’Art Week (24 maggio – 2 giugno 2025), il Collettivo 50 mm, insieme alla Consulta

Interuniversitaria di Cremona, e con il supporto di Botteghe del Centro e di Confcommercio – Provincia di Cremona, propone una mostra diffusa dal titolo “alla faccia degli universitari”.

La mostra si compone di 155 ritratti fotografici di studenti universitari cremonesi o che frequentano università con sede a Cremona (Università di Pavia, Politecnico di Milano, Università Cattolica, Università di Brescia, Conservatorio di Cremona) che saranno esposti nelle vetrine dei negozi del centro città. Tutti i ritratti sono accompagnati da un QR code che consente – se inquadrato con uno smartphone – di ascoltare la voce dei soggetti fotografati i quali, in una manciata di secondi, raccontano di sé, dei loro sogni, dei progetti per il futuro e delle necessità presenti. Il fine dell’iniziativa è quello di rendere visibile la presenza dei giovani nel cuore del tessuto urbano, attraverso l’esposizione diretta di chi intende letteralmente “mettere la faccia” e prendere la parola per significare l’importanza di una generazione che rappresenta una risorsa e un volano di crescita anche culturale della città. Gli scatti sono stati realizzati da Camilla Bassorizzi, una giovane fotografa che frequenta il corso di laurea magistrale in Fonti e strumenti per la storia dell’arte. A coadiuvarla, il “Collettivo 50 mm” formatosi all’interno del corso di Storia della fotografia che si tiene presso il Campus cremonese dell’Università di Pavia (Prof.ssa Elena Mosconi): un gruppo di giovani – di cui fanno parte Sara Abeni, Anna Baronio, Alice Guarneri, Maria Maruffi, Carlotta Melgari, Alessandro Paolicelli, Martina Ponzoni, Emanuele Riccobono, Iris Zucca oltre, naturalmente, a Camilla Bassorizzi.

Al progetto ha dato un fondamentale sostegno la Consulta Interuniversitaria Cremona, promossa dall’Informagiovani come strumento di collegamento tra gli studenti delle diverse sedi universitarie presenti in città. Inoltre, Confcommercio – Provincia di Cremona e Le Botteghe del Centro si sono attivati con entusiasmo per favorire la promozione del progetto e la partecipazione attiva dei commercianti nell’ospitare nelle loro vetrine le immagini dei ragazzi. Oltre alle vetrine dei negozi del centro storico, un gruppo di ritratti sarà esposto anche a Palazzo Vidoni, sede di Confcommercio – Provincia di Cremona, che festeggia il suo ottantesimo anno di attività, dove sono allocate opere d’arte presenti nel circuito dell’Art Week di Cremona 2025. L’auspicio è che questa gioiosa invasione di giovani nel cuore della città possa incoraggiare i cremonesi – e i numerosi turisti che visiteranno la nostra città durante l’ArtWeek – a riconoscere il ruolo degli universitari come soggetti attivi del territorio, in grado – se valorizzati – di favorirne la crescita umana, sociale e culturale.

