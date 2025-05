Nella giornata del 21 maggio a Bergamo si è svolta la Abb Robocup 2025, una competizione fra 72 scuole superiori di tutta Italia, tra cui anche l’Iis Torriani di Cremona ma anche Its e università estere.

In scena la robotica educativa, evento promosso da Abb Robotics, che ha riunito 250 studenti in rappresentanza di 58 scuole italiane, e per la prima volta, ha avuto “respiro internazionale” grazie alla partecipazione di scuole e università provenienti da Francia, Spagna e Cina, per competere in varie prove di ingegneria e tecnologia.

Al di là della sfida, è stata un’intera giornata dedicata all’innovazione, alla tecnologia, alla creatività e al talento di studenti e docenti grazie all’immenso supporto che Abb offre alle scuole, compreso l’Iis Torriani, ormai da diversi anni.

In rappresentanza dell’Istituto hanno partecipato alle attività due studenti: Andrea Galimberti della 4A ETA e Alexandro Oros della 5A AUT, accompagnati dal prof. Lorenzo Spensierato.

