Nell’ex Dordoni ha aperto con una nuova gestione e un restyling il nuovo locale che si chiama Bellavista. Georgian Smarandoiu, insieme alla famiglia, pronto alla sfida: mamma Laura, papà Nicolae, il fratello Andrei e la fidanzata, Federica. Una gestione famigliare per valorizzare le peculiarità di tutti, dai primi piatti alla pasticceria. Georgian, 28 anni ma già una vasta esperienza in cucina, ha studiato all’Einaudi e si è perfezionato alla Cast di Brescia. Poi, diversi lavori in resort 5 stelle e da ultimo un locale a Vescovato, fino alla decisione di mettersi in proprio

Ricavati anche spazi per tavoli esterni sul retro e in prospettiva anche la terrazza – che ha ispirato l’intitolazione Bellavista – sistemata per serate e aperitivi.

