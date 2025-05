Il Prefetto di Cremona Antonio Giannelli ha ricevuto, presso il Palazzo del Governo, il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Milano, Douglass Benning.

L’incontro, che si è svolto in un clima di grande cordialità, ha rappresentato un importante momento di dialogo su tematiche di comune interesse, un’occasione per rimarcare gli ottimi rapporti di stima che da sempre caratterizzano le relazioni tra Italia e Stati Uniti, nonché la tradizionale storica collaborazione tra i due Paesi in campo economico, turistico, artistico e culturale.

Il Prefetto ha espresso un sentito ringraziamento al Console Generale, sottolineando l’importanza di tali momenti di conoscenza e scambio di reciproche esperienze. Al termine della visita, il Console Generale ha mostrato apprezzamento per il contesto territoriale cremonese ed entrambi si sono reciprocamente impegnati a intensificare i rapporti tra le rispettive Istituzioni per favorire ulteriori momenti di condivisione.

