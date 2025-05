Alla scoperta del Bosco delle api di venerdì pomeriggio, con l’evento “Impolliniamo il futuro”, iniziativa di Agropolis Ets e Greenpeace, che ha coinvolto le altre realtà del quartiere Cavatigozzi tra cui Comitato di Quartiere e bar La Baita.

Il professor Riccardo Groppali, ha guidato i partecipanti alla scoperta delle piante e della storia della nostra pianura padana, approfondendo la biodiversità locale e l’agronomo Andrea Minchio ha illustrato i benefici delle piante che collaborano tra loro attraverso scambi e sinergie, favorendo un ecosistema più sano e produttivo.

Un pomeriggio ricco di scoperte per i partecipanti che si è concluso con un’apericena con grigliata, accompagnata da musica dal vivo con il gruppo Glide Society, iniziativa benefica per la raccolta fondi per sostenere e finanziare il progetto “Bosco per le Api”.

Il “Bosco delle Api” di Cremona è un progetto di food forest, un orto giardino che si propone di diventare una culla di biodiversità, un rifugio per api e insetti impollinatori, e un punto di incontro e apprendimento per tutta la comunità. Un’iniziativa che unisce natura e comunità, per riscoprire il valore della biodiversità e del rispetto ambientale.

