Il Monteverdi Festival comincia il suo viaggio con una serie di “Anteprime”, che precederanno l’inaugurazione vera e propria prevista venerdì 13 giugno con l’opera monteverdiana Il ritorno di Ulisse in patria. Il primo appuntamento è per domenica 1° giugno (ore 18.00) a Crema presso l’Auditorium Manenti – Chiesa di S. Bernardino con il programma Madrigali allo Specchio. Protagonisti i Solisti e Orchestra del Monteverdi Festival diretti da Antonio Greco, Direttore principale del Festival. Il concerto nasce dalla proficua collaborazione tra il Teatro Ponchielli di Cremona e l’Associazione Bottesini di Crema, che oramai da qualche anno collaborano al fine di valorizzare il patrimonio musicale barocco del territorio.

Un concerto imperdibile dedicato ai capolavori del madrigalismo rinascimentale e barocco, un viaggio sonoro che celebra la bellezza e la complessità dell’amore attraverso le opere di alcuni dei più grandi compositori dell’epoca. Protagonisti del concerto, Antonio Greco – direttore – e Solisti e Orchestra Monteverdi Festival – Cremona Antiqua. Il concerto si apre con la Sinfonia in re minore di Alessandro Stradella, un’introduzione che prepara l’ascoltatore a un’esperienza emotiva profonda e coinvolgente.

Seguirà un prezioso bouquet di madrigali di Claudio Monteverdi, maestro indiscusso del genere, che include Mentre vaga angioletta, un brano che esplora la dolcezza e l’innocenza dell’amore. Proseguirà poi Sì dolce’l tormento, dove il tormento dell’amore si fonde con la dolcezza della melodia, per poi immergerci in E così a poco a poco, un madrigale che dipinge con grazia i progressi e le sfide di un amore nascente. Concluderemo la prima parte con brani tratti da Altri canti di Marte, una celebrazione della guerra e dell’amore, due temi intrinsecamente legati nella poetica di Monteverdi. La seconda parte del concerto ci riporta a Stradella con la Sinfonia in la minore, un intermezzo che introduce l’emozionante Piangete occhi dolenti, un canto di dolore e nostalgia. Seguirà Tirinto mio, un madrigale che gioca con le tensioni amorose, prima di un’altra sinfonia, la Sinfonia quinta, che prepara il terreno per l’intenso Crudel tu vuoi partire. Questo concerto è un’opportunità per ascoltare i Solisti e l’Orchestra del Monteverdi Festival – Cremona Antiqua diretti dal direttore musicale principale del Monteverdi Festival, Antonio Greco, che porteranno in vita le meraviglie di questi capolavori, invitandovi a riflettere sull’amore e sulla sua complessità attraverso le note e le parole dei grandi maestri.

Domenica 1° giugno ore 18.00

Auditorium Manenti – Chiesa di S. Bernardino, Crema

MADRIGALI ALLO SPECCHIO

Musiche di A. Stradella, C. Monteverdi, B. Marini

Antonio Greco, direttore

SOLISTI E ORCHESTRA MONTEVERDI FESTIVAL – CREMONA ANTIQUA

Benedetta Zanotto, Giorgia Sorichetti – soprani

Alessandro Simonato – alto

Raffaele Giordani, Angelo Testori – tenori

Alessandro Ravasio – basso

ORCHESTRA MONTEVERDI FESTIVAL – CREMONA ANTIQUA

Lena Yokoyama, Rossella Borsoni – violini

Nicola Brovelli – violoncello

Carlo Sgarro – violone

Mauro Pinciaroli – tiorba

Margherita Burattini – arpa

Antonio Greco – clavicembalo

© Riproduzione riservata