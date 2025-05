Con la “consegna simbolica” del materiale raccolto, cui seguirà quella fisica alle scuole, si è conclusa l’iniziativa del Banco Elementare, raccolta benefica di materiale didattico organizzata dall’Associazione Nazionale Anziani Pensionati che fa capo a Confartigianato.

La significativa cerimonia si è svolta presso la direzione del Centro Commerciale Cremona Po. Alceste Bartoletti, presidente di Anap, accompagnato dal vice presidente Palmiro Fanti, dai soci Cecilia Pravisani e Antonio Ruggeri e dal segretario generale di Confartigianato Imprese, Giorgio Carenzi, ha iniziato ricordando le finalità del progetto.

“Raccogliere materiale didattico e scolastico per sostenere con un piccolo ma concreto gesto il mondo della scuola e sensibilizzare le Istituzioni e la società civile, coinvolgendo i piccoli studenti che rappresentano il nostro futuro sono i nostri obiettivi” ha dichiarato Bartoletti ringraziando tutti quelli che hanno reso possibile la raccolta e lodando la generosità dei clienti del Centro Commerciale Cremona Po che l’ha ospitata.

Il suo direttore, Fabio Zanelli, ha parlato di collaborazione della struttura commerciale col territorio, con la volontà di continuare ad ospitare iniziative sociali meritevoli e di grande impatto sulla comunità.

L’assessore all’istruzione del Comune di Cremona, Roberta Mozzi, accompagnata dalla dirigente del Settore Politiche Educative, Silvia Bardelli, ha lodato l’iniziativa che non solo fa molto bene alla scuola in un momento storico segnato da crescenti difficoltà economiche, ma per l’importante valore dell’esperienza fatta fare ai bambini delle scuole che hanno aderito al Banco Elementare.

Cinque le scuole che hanno “sposato” il progetto di Anap Cremona e che si sono rese disponibili ad incontri preliminari di presentazione ai piccoli studenti che nei due giorni della raccolta hanno affiancato i volontari pensionati fungendo da veri e propri “ambasciatori” degli adulti volontari.

Le cinque scuole che riceveranno il materiale raccolto, non solo quello didattico ma anche fazzoletti di carta, rotoli di carta asciugatutto, carta igienica e sapone liquido per le mani sono: le scuole statali primarie dell’Istituto Comprensivo Cr 2 “Leonida Bissolati” (classi quarte e quinte) e “Claudio Monteverdi” (classi quarte e quinte) rappresentate dalla coordinatrice Elena Spelta, in rappresentanza della dirigente Daniela Marzani, la scuola paritaria diocesana di servizio pubblico “Canossa” (classe quinta a), rappresentata da Cesare Simonini, in rappresentanza della dirigente Roberta Balzarini e le scuole comunali dell’infanzia “Agazzi” e “Martiri della libertà” rappresentate dalle insegnanti Monica Iezzone e Monica Feraboli.

Erano presenti anche cinque piccoli studenti della scuola Canossa, Simone, Giulio, Carolina, Gaia e Marta, che hanno espresso il vivo ringraziamento per questo “dono” alle scuole e per la significativa esperienza che hanno maturato, passando dall’iniziale timidezza ad una sicurezza che è derivata loro dalla consapevolezza di far parte di un progetto molto importante per il mondo della scuola.

