Come annunciato, si va a trattativa privata per la cessione delle quote dei soci pubblici di Autostrade Centropadane Spa. La Provincia di Brescia, che aveva indetto la gara andata deserta, ha pubblicato oggi l’avviso pubblico per manifestazione di interesse, con scadenza 18 giugno alle ore 12.

La Provincia di Brescia è stata indicata dai soci come stazione unica appaltante attraverso un protocollo d’intesa tra i soci lo scorso 3 febbraio e qualche settimana più tardi venne indetta asta pubblica per l’alienazione delle quote di Provincia di Brescia, Provincia di Cremona, Comune di Brescia, CCIAA di Brescia, Comune di Cremona, Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia, AEM Cremona Spa, Camera di commercio dell’Emilia e Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, per un totale di 2.075.770 azioni, pari al 69,1923% del capitale sociale.

In particolare, la Provincia di Cremona detiene il 15,54% della Spa (pari a 4.660.860 euro del capitale sociale); il Comune di Cremona il 4,07% (1.222.040 euro); La Camera di Commercio Cremona Pavia Mantova il 5,71% (1.713.150 euro) e AEM Cremona il 3,47% (1.040.690euro).

Tra i cespiti più significativi di Centropadane c’è la partecipazione di controllo, pari al 59,2%, in Stradivaria Spa, che – si legge nella perizia pubblicata insieme all’avviso – “assume un valore compreso tra €16.062.193 e €20.902.018”.

Per le “opere di ingegno del progetto dell’autostrada Cremona — Mantova”, viene stimato “un valore massimo dell’opera pari a € 36.421.592 ed una rettifica massima positiva di € 20.749.140”, mentre l’immobile di via Colletta ha un valore di € 3.385.740, rettificati per ulteriori € 496.630.

Vi sono poi altri beni, tra cui i terreni di Pieve San Giacomo già acquisiti per la cantierizzazione dell’autostrada.

I valori di perizia ora saranno da considerare al ribasso, dal momento che la trattativa diretta concede maggiori margini di manovra agli acquirenti rispetto all’asta.

© Riproduzione riservata