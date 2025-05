“Charter night”, sessantanove anni sono trascorsi dalla fondazione del Lions Club Cremona Host.

Sessantanove anni che il presidente Alberto Chiarvetto ha voluto festeggiare con i soci nella serata dedicata ai “services”, ovvero ai contributi economici che tutti gli anni il Cremona Host devolve ad alcune associazioni che operano sul territorio.

Sono così intervenuti i rappresentanti delle quattro associazioni scelte per il 2025.

Gianfranco Bonazzoli, presidente dei Donatori del Tempo Libero, che da 57 anni, con 40 fra soci e volontari offre un servizio completamente gratuito fornendo in modo tempestivo circa 7000 ausili all’anno alle famiglie (carrozzine, letti, stampelle) ha raccontato come si è umanamente arricchito in questi 25 anni di volontariato.

Gioppina e Svalvolina, i due nomi d’arte delle due rappresentanti del consiglio direttivo dell’associazione dal Naso al Cuore che opera negli ospedali per allievare le sofferenze psicologiche dei bambini, ma anche dei genitori, per donare loro un sorriso, un pensiero positivo che arrechi anche soli 5 minuti di sollievo, di positività.

Riccardo Panada, presidente dell’associazione Alpini, ha ricordato che gli alpini sono al servizio delle persone, che dove c’è un bisogno gli alpini sono presenti, che da 96 anni la sezione di Cremona/Mantova interviene nelle emergenze idrogeologiche e che il service del Cremona Host è utilizzato per gli interventi sul nostro territorio.

Infine Renata Patria, presidente dell’Università della Terza Età, ha chiuso gli interventi ricordando che fu un socio del Lions Cremona Host, il giudice Luigi Grande, a fondare l’Università, la cui finalità non è solo didattica ma anche e soprattutto quella di essere un aggregatore di persone sole che possono ritrovare stimoli e amicizie. Ospite della serata, Lucia Scaltriti volontaria cremonese della LILT, la Lega Italiana Lotta contro i Tumori, ha presentato ai soci una impellente necessità economica per poter attivare due nuove iniziative per le campagne di prevenzione tumori sul territorio. E il Lions Cremona Host ha risposto prontamente anche a questo appello.

La serata si è conclusa con un sincero applauso a tutti i rappresentanti delle associazioni per le attività e lo spirito di servizio svolti. Anche per loro, come per i Lions, è valido il motto “Dove c’è un bisogno il Lions c’è”.

