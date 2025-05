Il 1° giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Latte promossa dalla FAO, le Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona celebrano uno degli alimenti più completi e simbolici della nostra alimentazione, sottolineando il ruolo centrale che la zootecnia da latte ricopre nell’economia agricola, nella sostenibilità ambientale e nella salute dei consumatori. Una filiera in continua evoluzione che necessita di giovani specializzati per la sua valorizzazione. Le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale sono un elemento fondamentale e di svolta per un settore sempre più all’avanguardia.

Punto di riferimento internazionale per il settore, le Fiere Zootecniche di Cremona si fanno portavoce di un messaggio forte: il futuro della zootecnia passa dall’innovazione, dalla qualità e dal protagonismo dei giovani. È proprio in questa direzione che CremonaFiere annuncia le novità dell’80 esima edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali “Il latte è il frutto di una filiera che unisce tradizione, tecnologia, benessere animale e sostenibilità. – spiega il Presidente di CremonaFiere Roberto Biloni – La Giornata Mondiale del Latte è l’occasione ideale per valorizzare il lavoro quotidiano degli allevatori e per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di una filiera di eccellenza”.

Come viene percepita la sostenibilità del prodotto finale dal consumatore? Per l’89% dei consumatori un prodotto che garantisce il benessere animale è un elemento molto influente che modifica la scelta di acquisto. È quanto emerso dal questionario “I scream” realizzato da CremonaFiere in occasione delle ultime Fiere Zootecniche.

Le Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona rappresentano da 80 anni il più importante appuntamento italiano per la zootecnia da latte, con la partecipazione di aziende, allevatori, esperti e buyer da tutto il mondo. Ogni anno, migliaia di operatori si danno appuntamento a Cremona per condividere le ultime innovazioni in ambito genetico, alimentare, tecnologico e gestionale.

In occasione della Giornata Mondiale del Latte, CremonaFiere rinnova il proprio impegno nella promozione di un settore che non solo produce un alimento fondamentale, ma genera occupazione, valorizza il territorio e investe nella sostenibilità e nel ricambio generazionale con particolare attenzione alla sostenibilità dell’intera filiera produttiva.

Ma non solo, per l’edizione 2025 la grande novità sarà il FuoriSalone della Zootecnia, dove tutta la città di Cremona sarà coinvolta e immersa nella filiera produttiva del latte, per un consumatore consapevole, che conosca la provenienza del prodotto finale “un evento che esce dalla fiera e vuole coinvolgere il pubblico a tutto tondo, dalla stalla alla tavola – conclude Biloni – per approcciare sempre più i giovani ad un settore che necessita di un approccio multidisciplinare e innovativo”.

Appuntamento il prossimo 30 maggio dalle ore 10.30 presso l’Università Cattolica, Campus Santa Monica con il convegno “Giovani e agroalimentare: la next-gen della sostenibilità” per approfondire il futuro professionale dei giovani nell’agro-alimentare e presentare il prossimo concorso “On the way to Cremona” che rappresenta una importantissima finestra per le scuole agrarie, le cui classi sono chiamate a mettersi direttamente in gioco e la scorsa edizione ha visto la partecipazione di quasi 1400 giovani da tutta Italia che hanno preparato un progetto di innovazione di un’azienda agricola utilizzando le competenze acquisite durante i laboratori.

