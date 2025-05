Momenti di terrore, visti i numerosi precedenti che ormai così spesso si verificano in città, sono stati vissuti pochi giorni fa da un 20enne cremonese, seguito e avvicinato da tre ragazzi stranieri armati di coltello. E’ successo in via Ingegneri, in pieno centro storico. La vittima, che lavora in un bar della zona, tornava da una serata trascorsa fuori città ed era diretta a casa. Ad un certo punto il ventenne si è accorto della presenza dei tre stranieri che appena l’hanno visto lo hanno seguito.

Il giovane, preso dal panico, ha accelerato il passo per distanziarli. Mancava poco ad arrivare a casa, ma i tre hanno continuato a seguirlo e stavano per raggiungerlo. Erano armati di coltello, con il quale si presume lo volessero minacciare per farsi consegnare soldi o il telefono. E ci sarebbero riusciti, se non fosse stato per il provvidenziale arrivo di due ragazzi.

“Ciao, eccomi, sono arrivato, è da tanto che mi aspettate?”, ha detto loro il giovane, fingendo di conoscerli e avvicinandosi a passo svelto. La coppia, che si era accorta della presenza dei tre stranieri, ha capito ed è stata al gioco. Il terzetto ha quindi rinunciato e si è allontanato, mentre il ventenne ha tirato un sospiro di sollievo e ha potuto rientrare nella sua abitazione sano e salvo. Non prima di aver ringraziato la coppia, che abita in zona e che stava tornando a casa.

Una volta al sicuro nella propria abitazione, ancora molto scosso e spaventato, il cremonese ha raccontato tutto ai genitori. Sono quindi state avvisate le forze dell’ordine presso cui è stata sporta denuncia. Si spera che la descrizione fornita e le immagini delle telecamere del centro possano essere utili per identificare i tre malviventi.

Sara Pizzorni

