Cremona si prepara ad accogliere la seconda tappa 2025 della manifestazione “Le Strade del Gusto, della Bellezza e del Gioco”, che si terrà domenica 1 Giugno in Piazza Stradivari, dalle 9:00 alle 19:00. Un evento pensato per valorizzare la città, promuovere il commercio locale e favorire la socializzazione tra cittadini e visitatori, offrendo prodotti di eccellenza e un programma di intrattenimento.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cremona e inserita nel Bando “Le 4 Stagioni di Cremona 2025”, rappresenta un’occasione per scoprire tradizioni eno-gastronomiche, artigianali e artistiche di qualità, e la bellissima città di Cremona.

Un Viaggio tra Sapori, Creatività e Divertimento

Durante la giornata, i visitatori potranno esplorare e acquistare una selezione di prodotti tipici italiani di alta qualità e di artigianato artistico: pupazzi in stoffa, articoli in legno, bijoux in resina e tessuto, accessori in pietre dure, ceramiche, borse artigianali e ricami al uncinetto, fiori artificiali; prodotti bio e servizi per la casa.

Non mancheranno inoltre spazi dedicati alla promozione turistica della città, della provincia di Cremona, delle Strada del gusto cremonese e della Regione Lombardia, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le bellezze e le tradizioni del territorio.

Il programma dell’evento prevede attività per grandi e piccoli: Le Strade del Gusto: degustazioni e vendita di prodotti tipici italiani; Le Strade della Bellezza: idee regalo creative e arte; Le Strade del Gioco: divertimento assicurato con la corsa dei grilli vintage; Le Strade della Solidarietà: Psycho Racing Team, simulatore di macchine da corsa, pensati per stupire grandi e piccini e sfidare gli amici. Si tratta di un gruppo di appassionati di corse automobilistiche virtuali sulla piattaforma Gran Turismo 7 di Sony Playstation che partecipa a campionati nazionali ed internazionali con altri Team. L’incasso dell’iniziativa è devoluto all’Associazione SARA ANGELA BOFFI (promuove importanti progetti destinati ai piccoli pazienti oncologici e alle loro famiglie) per acquistare 14 postazioni di gioco agli ospedali pediatrici.

L’evento non è solo l’occasione per fare acquisti di qualità o per gustare prodotti tipici, ma anche per vivere una giornata all’insegna del divertimento, della condivisione e della scoperta. La bellissima città di Cremona sarà il teatro perfetto per questa esperienza: tra le sue strade ricche di arte, storia e musica, i visitatori potranno immergersi nella cultura locale e godere della sua atmosfera unica.

