È in programma per martedì 27 maggio alle 15 alla Cascina La Corte Regina di San Bassano la festa di chiusura del Progetto biennale “Mai più soli”, finanziato da Fondazione Cariplo.

“Mai più soli” è stato realizzato da Fondazione Istituto Vismara-De Petri Onlus di San Bassano in partnership con le Amministrazioni di dieci Comuni cremonesi: Acquanegra, Annicco, Cappella Cantone, Crotta d’Adda, Formigara, Gombito, Grumello, Pizzighettone, San Bassano e Spinadesco. L’obiettivo è quello di contrastare la frequente condizione di solitudine delle persone anziane e il rischio di isolamento sociale, anche di chi è in buona salute, e di supportare nel proprio ambiente di vita chi è più fragile, in quanto privo di rete familiare e non autosufficiente.

In due anni sono stati aperti dieci Centri Incontro nei dieci Comuni partner di progetto. I Centri, liberamente accessibili con due aperture settimanali e coordinati da un Educatore professionale di Fondazione Vismara, hanno aggregato in tutto centinaia di persone, offrendo attività utili e ricreative come momenti di ginnastica dolce, allenamento mentale, laboratori creativi, giochi, uscite sul territorio, gite, feste, concerti, visioni di film ma anche informazioni sui servizi sociosanitari locali, incontri di prevenzione con professionisti sanitari, per mantenersi in buona salute, e con Forze dell’Ordine per non cadere in tentativi di truffe o furti.

Per persone anziane sole e in condizioni di non autosufficienza, verificate dalla valutazione dell’Assistente sociale, il progetto ha previsto nei dieci Comuni partner anche l’intervento a domicilio di un Custode sociale per un supporto alle esigenze quotidiane e alla permanenza a casa.

Va tuttavia tenuto presente che il 31 maggio 2025 termina sì il supporto finanziario di Cariplo, ma non terminano le iniziative che il progetto, iniziato nel giugno 2023, ha organizzato negli ultimi due anni. Si ragionando infatti con il territorio su dove e come proseguire e, soprattutto, con quali risorse.

La festa dunque segna soltanto il termine del progetto finanziato: si inizia alle ore 15 con brevi saluti istituzionali e la testimonianza di alcuni amministratori, utenti e operatori dei Centri Incontro. Alle 15.30 seguirà un concerto di musica classica con giovani musicisti e alle 16.30 si terrà un rinfresco per tutti, accompagnato da musica con canti e balli. Il progetto non si ferma: per il futuro sono in corso valutazioni.

© Riproduzione riservata