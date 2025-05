il Prefetto di Cremona Antonio Giannelli ha ricevuto, nell’ambito della mobilitazione in vista del referendum sul lavoro dell’8 e 9 giugno 2025, una delegazione della sigla sindacale Flai Cgil nazionale, che ha organizzato dalle 9 alle 11, davanti alla Prefettura di Cremona, un presidio statico, finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’effettiva applicazione della Legge contro l’intermediazione e lo sfruttamento del lavoro (L. n. 199/2016), nonché sulla prevenzione dello sfruttamento e del lavoro nero nel settore agroalimentare.

I rappresentanti della sigla sindacale hanno esposto i punti salienti dell’iniziativa, sintetizzati in un volantino, consegnato in tale circostanza, recante “si vota Sì. Per un lavoro più tutelato, dignitoso, stabile, sicuro”. Il Prefetto ha confermato e assicurato l’impegno nel contrasto al caporalato, alle gravi forme di sfruttamento collegate, nonché al lavoro nero.

