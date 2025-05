Sondaggi politici, Fratelli d’Italia e Pd crescono. M5S e Lega stop

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia e Pd crescono, gli altri partiti rimangono fermi o calano. Il sondaggio Swg per il Tg La7 delinea il quadro con le intenzioni di voto in caso di elezioni politiche oggi. Fratelli d’Italia cresce ancora. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% e sale al 30,5%. In ascesa anche il Partito democratico, che passa dal 22,5% al 22,8%.

Alle spalle delle prime due formazioni, rimangono stabili il M5S (12,4%) e la Lega (8,4%). In calo Forza Italia, che cede lo 0,3% e ora vale l’8%. Giù anche Verdi e Sinistra, che passano dal 6,7% al 6,5%. Seguono a distanza Azione (3,2%), Italia Viva (2,6%), +Europa (1,7%) e Noi Moderati (1,2%).