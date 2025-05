L’arrivo di giugno si apre con un weekend lungo per dedicarsi allo svago e poter scoprire sotto casa tesori e monumenti poco conosciuti, ma che vale davvero la pena di ammirare senza percorrere lunghe distanze. Sono varie le possibilità domenica 1 giugno e lunedì 2 giugno grazie al programma del circuito Dimore Storiche Cremonesi by Target Turismo per varcare porte e cancelli di ville, palazzi e castelli del territorio.

Apertura straordinaria per Villa Calciati Crotti a Persico Dosimo, importante esempio di residenza estiva nobiliare di fondazione tardo seicentesca, da secoli tramandata di generazione in generazione dai suoi

proprietari. La villa conserva ancora oggi il fascino antico della vita in villa con ambienti affrescati, il salone delle feste, deliziosi salotti arredati con mobili antichi dove godersi la quiete e la tranquillità della campagna cremonese. La visita guidata darà la possibilità di scoprire anche il primo piano privato, con le antiche stanze da letto per ospiti e proprietari ancora oggi utilizzate e riccamente arredate.

Nel pieno centro di Cremona, invece, un’altra speciale visita guidata alle ore 16,15 permetterà di ammirare lo sfarzo degli ambienti neoclassici di Palazzo Mina Bolzesi in via Platina, gioiello dell’ottocento cremonese,

all’epoca della sua costruzione contenitore di tesori del neoclassicismo italiano dalla storia lunga e articolata. Negli ambienti dell’appartamento di rappresentanza, affrescato dal pittore Giuseppe Diotti, si verrà avvolti dal fascino della grande tradizione liutaria cremonese grazie alla presenza di Academia Cremonensis, realtà che ormai da anni si occupa di formare e specializzare liutai provenienti da tutte

le parti del mondo. Durante la visita verranno illustrati storia e modalità costruttive dei violini di scuola cremonese, da secoli simbolo della città del torrazzo.

In territorio casalasco apertura anche per Villa Sommi Picenardi a Torre de’ Picenardi, la cui storia ricca e variegata fatta di illustri personaggi, collezioni d’arte, mecenatismo e natura si fonde per permettere ai visitatori di ritornare ai fasti che l’hanno resa famosa anche al di fuori dei confini nazionali nei secoli passati.

Lunedì 2 giugno, festa della Repubblica, apertura anche per Castello Mina Della Scala a Casteldidone, sui confini tra territorio cremonese e mantovano, dimora dei Conti Persico Licer con visite guidate sempre alle 15.00 e 16.30

Informazioni e prenotazioni: Infopoint / Target Turismo Cell. 379 1165691

prenotazioni@targetturismo.com Prenotazioni on line

© Riproduzione riservata