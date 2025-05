Il Pd sostiene i 5 “sì” ai quesiti referendari dell’8 e 9 giugno e lo ha ribadito ieri sera nell’incontro organizzato nella Saletta della Società Filodrammatica sul tema del lavoro sicuro e dignitoso. Ospite Pierfrancesco Majorino, capogruppo Dem in consiglio regionale che ha parlato della necessità di assicurare una maggiore dignità a chi lavora, ma anche il diritto ad una cittadinanza più rapida per chi è italiano di fatto.

Salari troppo bassi, (il Pd nazionale sostiene l’introduzione del salario minimo), garanzie negli appalti, stage retribuiti e premialità per le aziende virtuose sono stati i concetti espressi da Matteo Piloni, consigliere regionale. La necessità di riportare le tematiche del lavoro da troppo tempo trascurate al centro dell’agenda politica e la cruda realtà degli infortuni in provincia di Cremona, sono stati i temi affrontati dal segretario cittadino Pd Roberto Galletti e dal capogruppo in Consiglio Comunale Roberto Poli.

© Riproduzione riservata