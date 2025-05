Il Consorzio Tutela Provolone Valpadana celebra mezzo secolo di attività con un evento istituzionale e culturale che intreccia passato, presente e futuro, nella suggestiva cornice del Museo del Violino di Cremona. I protagonisti del mondo delle istituzioni, dell’impresa, della scienza, della cultura e dell’entertainment si sono alternati sul palco per l’evento di lunedì sera: “Provolone Valpadana DOP: armonia di gusto e simbolo di tradizione nel mondo”.

Non una semplice ricorrenza, ma un’occasione di condivisione sul valore di un prodotto d’eccellenza, simbolo della tradizione casearia italiana: Il Provolone Valpadana DOP, un autentico patrimonio di saperi, gusti e territorio.

Il programma per il 50° anniversario del Consorzio Tutela Provolone Valpadana è un viaggio sensoriale e narrativo, dove linguaggi diversi – dalla parola alla musica, dal teatro alla scienza – si fondono per raccontare la storia e l’identità del Consorzio. Un racconto che prende vita nel luogo simbolo dell’eccellenza artigianale musicale: il Museo del Violino, metafora perfetta di un “saper fare” che unisce tradizione e innovazione.

Tra i momenti istituzionali, i videomessaggi del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana e dell’Assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi che hanno sottolineato il lavoro esemplare del Consorzio di Tutela negli anni e la stretta collaborazione con le Istituzioni.

Numerose le autorità presenti, tra cui il Prefetto, Antonio Giannelli, il Presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani e il Sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, che hanno riconosciuto il valore economico e culturale del lavoro consortile.

Vincenzo Bozzetti, divulgatore tecnico-scientifico esperto del settore lattiero-caseario, ha presentato il volume celebrativo “Il mondo dentro un formaggio – Storie ed attività del Consorzio Tutela Provolone Valpadana 1975-2025”, con la prefazione del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Il presidente del Consorzio Tutela Provolone Valpadana, Giovanni Guarneri, sottolinea le peculiarità di un mezze secolo di storia e impegno: “Questo evento è il momento per fare il punto di tutto il lavoro svolto in questi tanti anni di tutela, valorizzazione, promozione e vigilanza all’attività di controllo del Provolone-Valpadana su una filiera. Perché noi rappresentiamo una filiera e questa è l’occasione di presentarla componendosi di 700 stalle, di 11 caseifici distribuiti tra l’Emilia, la Lombardia, il Veneto, una parte del Trentino“.

Si parla anche di mercato globale: “Per noi l’export è importante, rappresenta circa un terzo della nostra produzione, due terzi in Europa, un terzo fuori dall’Europa, i paesi più importanti sono la Spagna, la Francia, la Germania nel Vecchio Continente e l’Australia e gli Stati Uniti a livello mondiale”.

A proposito di Stati Uniti, focus sul tema dazi: “Ci preoccupano, ma queste notizie che si rincorrono hanno chiaramente un significato politico. Noi siamo un consorzio di imprese, rappresentiamo una filiera e il nostro obiettivo è programmare il lavoro. Per fare questo puntiamo alla diversificazione sui mercati esteri, in modo da gestire queste volatilità che non sono congeniali alle imprese. Consideriamo anche che i dazi sono un elemento che allontana i consumatori dalle imprese, per noi sono un errore, una cosa sbagliata”.

