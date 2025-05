Cristiano Ronaldo lascia l’Al Nassr? Il post: “Questo capitolo è finito”

(Adnkronos) – “Questo capitolo è finito”. Inizia così il post pubblicato da Cristiano Ronaldo sui social. Il messaggio lascia intendere che il fuoriclasse portoghese potrebbe non rinnovare il contratto con l’Al Nassr. “La storia? Ancora da scrivere. Grato a tutti”, ha poi aggiunto.

Il post è arrivato a poche ore dalla conclusione della Saudi Pro League. Ronaldo, quaranta anni, è passato dal Manchester United all’Al-Nassr nel 2022. Il suo contratto in Arabia Saudita sta per scadere, ma il fuoriclasse portoghese ha messo nel mirino la partecipazione al nuovo Mondiale per Club, al via a giurno. Le pretendenti, per lui, non mancano.