Si chiamava Silvia Orlando, aveva 49 anni e risiedeva in provincia di Torino: è la vittima del tragico incidente verificatosi in A21 nella serata di lunedì. Ancora grave il marito, che viaggiava in auto con lei.

Erano circa le 21 e i due stavano viaggiando lungo il tratto compreso tra Castelvetro e Caorso, in direzione Piacenza, quando hanno tamponato violentemente un autoarticolato.

Un impatto devastante, che ha portato la vettura a ribaltarsi più volte, prima di terminare la propria corsa in mezzo alla carreggiata. La donna è morta sul colpo, mentre il marito, di un anno più giovane, è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Cremona in elisoccorso. La prognosi, per lui, che ha riportato un trauma cranico e fratture multiple, resta riservata.

A coadiuvare i soccorritori e per mettere in sicurezza i mezzi sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Cremona. Quel tratto di autostrada è rimasto chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso, mentre dei rilievi si è occupata la Polizia Stradale di Cremona, coordinata dal comandante Ettore Guidone. lb

