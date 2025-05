CNA Lombardia e Legacoop Lombardia hanno sottoscritto un patto strategico per rafforzare il ruolo delle piccole imprese, dell’artigianato e del mondo cooperativo nella definizione delle politiche pubbliche. Si tratta di un protocollo d’intesa siglato dalle due organizzazioni che rappresentano circa 23 mila imprese lombarde e oltre 100 mila addetti in tutta la regione.

L’accordo nasce da una visione comune e da un forte universo valoriale condiviso: libertà di impresa, eguaglianza, solidarietà sociale, adesione alla carta costituzionale, dialogo e concertazione, sostenibilità ambientale e sociale, europeismo e centralità delle piccole imprese nei territori.

“Quella con Legacoop Lombardia, è un’intesa molto importante per noi di CNA Lombardia – spiega Giovanni Bozzini, Presidente di CNA Lombardia -. Ci proponiamo di rafforzare, nel solco dei valori comuni, il peso delle piccole imprese e della dimensione cooperativa, ma anche la forza dei territori e del tessuto economico nelle scelte dei pubblici decisori. Penso anche a possibili percorsi comuni in materia di edilizia sostenibile e di risparmio energetico.”

“L’accordo che abbiamo siglato è importante per tante ragioni – afferma Attilio Dadda, presidente Legacoop Lombardia -. Attesta la direttrice strategica di Legacoop Lombardia come laboratorio di alleanze, sancisce una relazione di fiducia e stima con CNA e consolida una visione di sviluppo della nostra regione comune, basata su valori e sfide condivise. In un contesto sempre più frammentato e disintermediato, agire per l’unione e per la costruzione è una necessità. Ci auguriamo di rappresentare un modello possibile, anche per le istituzioni, di collaborazione e scambio reciproco per aumentare la qualità del lavoro all’interno delle nostre organizzazioni e delle nostre imprese”.

“Oltre alla portata politica, l’accordo si distingue anche per un approccio operativo concreto. Le due organizzazioni si impegnano a elaborare position paper congiunti sulle policy regionali, promuovere lo scambio di buone pratiche, attivare forme di collaborazione nei servizi alle imprese, cooperare in materia di appalti pubblici, e realizzare progetti condivisi in settori strategici come il risparmio energetico e l’edilizia sostenibile.

Con questa intesa, CNA Lombardia e Legacoop Lombardia avviano un percorso stabile di confronto e collaborazione, volto a valorizzare il patrimonio imprenditoriale diffuso sul territorio, promuovendo uno sviluppo più inclusivo, sostenibile e coeso per l’intera Lombardia.

“Due grandi organizzazioni si impegnano a collaborare per una lobby condivisa sull’agenda delle politiche pubbliche sia in materia di competitività sia in materia sociale – spiega Stefano Binda, segretario di CNA Lombardia -. Libertà di impresa, solidarietà, civismo repubblicano. Faremo scelte condivise animati da un europeismo capace di pretendere più voce per imprese, cittadini e territori su partite fondamentali come l’accesso al credito, lo sviluppo urbano, il rapporto con le aree interne e la formazione.”

“Mutualismo e reciprocità sono principi cooperativi che pratichiamo nel nostro fare quotidiano e che riteniamo strategici per ampliare le nostre sfere di collaborazione, nell’interesse di migliorare i servizi per le nostre imprese e i nostri soci e socie – sottolinea Barbara Farina, direttrice Legacoop Lombardia -. Dalla formazione allo sviluppo di nuove imprese, al centro dell’accordo di Legacoop Lombardia con CNA ci sono le persone, in un virtuoso coinvolgimento dei territori lombardi. É importante ricordare che la collaborazione tra Legacoop e CNA si è già attivata sui temi dell’innovazione con il progetto Digital Ace, guidato dalla Fondazione PICO, che coinvolge oltre 7.500 imprese cooperative e artigiane per accelerare la crescita, aumentare le competenze e favorire lo sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali”.

© Riproduzione riservata