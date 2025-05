Tg Sport – 27/5/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Simone Inzaghi pronto per la finale “Non sarà una notte come le altre”– Tare ufficializzato, è lui il nuovo DS del Milan– I convocati di Spalletti per Norvegia e Moldova, corsa al Mondiale– Sinner passa il primo turno al Roland Garros, passa anche Cocciaretto– Napoli si tinge d’azzurro per la festa scudetto

azn