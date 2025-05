Un aiuto economico per sostenere l’operato di diversi enti, grazie ad una manifestazione tra le più amate della città.

Cerimonia ufficiale di consegna, nella sala della Consulta del Comune di Cremona, dei proventi della Corsa Rosa, evento che unisce lo sport alla solidarietà che lo scorso marzo ha festeggiato i suoi primi 15 anni, attirando l’attenzione di oltre 2500 persone.

Ad essere premiati dall’asd Marathon Cremona (tra gli organizzatori della Corsa) con contribuiti da 2 mila euro ciascuno 4 associazioni sociali molto attive sul territorio, come Lilt Lega Italiana Lotta Tumori, Aida Associazione Incontro Donne Antiviolenza, Agropolis Cooperativa Sociale e Fondazione Franca e Giuliana Azzolini “La Cascinetta” che si occupano di ragazzi con disabilità.

Presenti, tra gli altri, gli assessori cittadini Luca Zanacchi e Marina della Giovanna, il presidente della Provincia Roberto Mariani e il presidente della Marathon Ervano Vicini.

“Devo ringraziare – commenta Vicini – tutte le persone che hanno partecipato a questa corsa: i numeri sono stati di rilievo e il messaggio che deve passare è quello di aiutare queste persone, anche con un sorriso”.

“Sono queste triangolazioni perfette che avvengono sul nostro territorio dove il tessuto associativo è ricco” afferma invece l’assessore alle politiche sociali cittadino Marina Della Giovanna. “La valenza di questo appuntamento annuale è significativa; tocca con riferimento alle realtà alle quali vengono poi devoluti gli incassi, temi di fondamentale importanza”.

Un momento molto sentito, anche per la forte valenza sociale: il contributo diventa quindi una forma di ringraziamento verso quei gruppi che, ogni giorno, sono in prima linea per prestare un aiuto a chi è davvero in difficoltà, partendo dal basso.

“Per il Marathon Cremona – conclude il presidente dell’associazione – la solidarietà è molto importante, la sentiamo nostra: ci divertiamo ma facciamo divertire e aiutiamo gli altri, quelli che hanno più bisogno”.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata