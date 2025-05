Cossolo “Le farmacie aiutano le donne vittime di violenza”

ROMA (ITALPRESS) – “Su 4 milioni di persone che entrano in farmacia il 75% sono donne, quindi la capacità di interagire con una donna da parte di una collega farmacista è sicuramente più alta, questo ha un significato molto importante per poter accogliere queste persone, indirizzarle verso eventuali rimedi, e anche verificare i segnali spia per evitare l’escalation delle violenze”. Lo ha affermato Marco Cossolo, presidente di Federfarma, a margine della conferenza stampa di presentazione del protocollo d’intesa firmato tra il Ministero delle Pari Opportunità e l’associazione delle farmacie impegnate nella difesa delle donne vittime di violenza.

