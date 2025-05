Il servizio DScan, innovativa soluzione italiana di Vulnerability Assessment, cambia casa: execurity srl, realtà cremonese specializzata nella cybersecurity, ha ufficialmente acquisito la proprietà da Dfence srl.

L’operazione segna l’inizio di una nuova fase di sviluppo e consolidamento per una delle tecnologie più apprezzate nel panorama della sicurezza informatica nazionale.

La decisione è stata presa con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il potenziale di DScan, inserendolo in un contesto aziendale interamente focalizzato sulla protezione e sull’analisi preventiva delle vulnerabilità informatiche. «DScan è un progetto in cui abbiamo sempre creduto. Ora è il momento di lasciarlo evolvere in un contesto dove potrà ricevere ancora più attenzioni e risorse dedicate», ha dichiarato Daniele Forzan, CEO di Dfence.

DScan è oggi utilizzato da numerose imprese per monitorare costantemente la propria rete informatica, rilevare eventuali falle e intervenire prima che le minacce si concretizzino. La sua capacità di offrire una valutazione continua delle vulnerabilità lo rende un alleato prezioso per le aziende che vogliono garantire la sicurezza dei propri dati e sistemi. Andrea Mazzini, CEO di execurity, sottolinea il valore strategico dell’operazione: «Da utilizzatori della soluzione, consideriamo Dscan strategico nel percorso di cybersecurity delle aziende. Siamo pronti ed entusiasti di investire nel suo miglioramento continuo e in nuove funzionalità per i nostri clienti».

Dal punto di vista operativo, il passaggio di proprietà non comporterà alcuna modifica o disservizio per gli utenti attuali. Il servizio rimarrà attivo e continuerà a garantire le medesime prestazioni. Tuttavia, nei prossimi mesi sono previsti aggiornamenti e nuove funzionalità, con un’attenzione particolare al potenziamento della visibilità delle vulnerabilità, all’integrazione nei processi aziendali e al miglioramento della user experience.

DScan: cos’è e come funziona

In un panorama digitale in cui i sistemi informatici aziendali sono costantemente esposti a minacce e vulnerabilità, DScan offre una risposta concreta e proattiva. La piattaforma consente di eseguire una scansione continua dell’intera rete aziendale, identificando potenziali punti di ingresso per attacchi informatici. Il tutto è accessibile tramite una dashboard web intuitiva, che consente agli amministratori IT di agire tempestivamente e rafforzare le difese informatiche. La tecnologia è sviluppata interamente in Italia Il sistema è sviluppato completamente in Italia e basato su tecnologia integralmente europea, rappresenta un raro esempio di eccellenza nazionale nel settore della cybersecurity, che negli ultimi anni ha acquisito un’importanza sempre più centrale nelle agende aziendali e istituzionali.

