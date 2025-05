“La destra che governa questa regione dimostra ancora una volta di non avere a cuore la sicurezza dei cittadini lombardi. Ieri sera, infatti, la maggioranza ha impedito la discussione della nostra mozione urgente che chiedeva al presidente Fontana di intervenire in Conferenza Stato-Regioni per pretendere dal Governo il ripristino dei fondi tagliati alle province per la manutenzione delle strade, risorse decurtate nella misura del 70%”.

A darne notizia è il consigliere regionale del PD Matteo Piloni, primo firmatario della mozione, che denuncia come l’aula abbia scelto di non affrontare il tema, nonostante l’urgenza e la gravità della situazione.

“Meloni e Salvini – attacca Piloni – hanno sottratto alle province lombarde 44 milioni di euro destinati alla manutenzione delle strade, per dirottarli su un’opera faraonica e dal futuro incerto come il Ponte sullo Stretto. Quelle risorse erano già appostate nei bilanci delle province e servivano a garantire la sicurezza dei cittadini”.

“Evidentemente è questa la vera faccia della Lega – conclude Piloni – che invece di difendere i propri territori, oggi si fa complice di un Governo che toglie risorse ai lombardi per finanziare progetti propagandistici a oltre mille chilometri di distanza”. Per protestare contro la decisione dell’aula i consiglieri dem hanno esposto dei cartelli, ecco le scritte di alcuni: “Lumbard paga e tas”, “Prima il Nord Ponte”, “Tagliati in tutta la Lombardia 44 milioni”.

