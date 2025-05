In occasione del Monteverdi Festival 2025, per la prima volta a Cremona, il ritratto di Claudio Monteverdi attribuito al pittore Bernardo Strozzi, un simbolico ritorno alla città Natale del compositore in occasione del festival a lui dedicato.

Un evento straordinario, a Cremona dal 31 maggio al 29 giugno, nato dalla sinergia tra Teatro Ponchielli e Museo del Violino e reso possibile grazie alla collaborazione con il Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck, dove il quadro è custodito.

Un volto che racconta l’uomo, il volto dell’Opera. Un omaggio vivo e vibrante al Divin Claudio, nel cuore della sua città, durante il festival di musica barocca tra i più importanti al mondo.

