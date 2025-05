Lunedì 26 maggio si è aperta la XVII^ rassegna teatrale promossa da Otis, Oltreconfini il Teatro incontra la scuola. L’evento, quest’anno, ha trovato casa dentro le mura del teatro Le Muse di Roma Arte; relazione, immaginazione condivisa sono le parole d’ordine di questo percorso, che ogni anno vede aderire scuole di ogni ordine e grado appartenenti al sistema scuole italiano e del sistema scuole italiano nel mondo. Alla rete Otis vi aderiscono quegli istituti scolastici che decidono di uscire dai bordi, che sperimentano come andare oltre i propri confini fisici e simbolici, per interpretare le sfide della contemporaneità . Su tale percorso, docenti e alunni, hanno goduto di una formazione che ha poi condotto alle rappresentazioni che in questi giorni saranno portate sul palcoscenico dalle studentesse e dagli studenti presenti. Un percorso reso possibile dall’appoggio di istituzioni quali il Ministero della cultura, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Martedì 27 maggio è stata la giornata del Torriani. Gli At-toriani sono saliti sul palcoscenico del teatro delle Muse di Roma insieme ad altre scuole partecipanti. La performance cremonese “Green Clouds Over Big Data Fields” ha ripreso i temi dell’agenda 2030 relativi allo sviluppo sostenibile e ha voluto denunciare l’inquinamento nella città di Cremona, focalizzandosi sull’aria e sulle acque del Po, si è parlato anche di lotta alla povertà e sfruttamento del lavoro, denunciando un’economia poco incline alla giustizia e molto orientata al fast, sia fashion che food. Per costruire questo appello a un mondo più sano e più giusto, i giovani attori hanno creato il testo e ricercato dati scientifici, economici e sociali. Con gli At-Torriani, a Roma, anche una parte del gruppo di videomaking, perché le differenti competenze che a scuola trovano casa, sono il valore aggiunto di qualsiasi bel progetto.

Arte, relazione, immaginazione condivisa e impegno civile, sono state le parole d’ordine di questa seconda e per gli At-toriani ultima mattinata.

