Mandelli “Farmacisti pronti a risolvere anche problemi sociali”

ROMA (ITALPRESS) – “La farmacia di comunità, grazie alla capillarità e alla relazione di fiducia con i cittadini, può rappresentare un presidio fondamentale nella prevenzione e nel contrasto della violenza sulle donne. Sicuramente da sempre i farmacisti sono stati gli interlocutori privilegiati delle persone che hanno necessità e bisogni di salute”. Lo ha detto Andrea Mandelli, presidente della Fofi, a margine della conferenza stampa di presentazione del protocollo d’intesa firmato tra il Ministero delle Pari Opportunità e l’associazione delle farmacie impegnate nella difesa delle donne vittime di violenza: “In questo caso ci occupiamo di una necessità primaria, quella delle persone che hanno bisogno di una mano, per qualche situazione complessa, e quindi la necessità di allargare sempre più la rete dei farmacisti per essere accanto di chi ha bisogno, non solo per problemi di salute ma per problemi molto più gravi, il nostro impegno è sempre il solito: siamo pronti a risolvere i problemi anche sociali”.

