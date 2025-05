Giovedì 5 giugno alle ore 18.00, al Museo Diocesano di Cremona, sarà inaugurata la mostra Other Vision dell’Atelier Ticonzero di Cremona. L’esposizione è parte delle iniziative promosse dal Polo Museale della Diocesi di Cremona nell’ambito del progetto nazionale Nel tuo nome. L’arte parla di Comunità, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) in occasione del Giubileo 2025.

Cremona ha scelto di dedicare il proprio itinerario a Sant’Omobono, patrono della città e simbolo di carità. Il percorso ha preso avvio in Cattedrale, con la riscoperta degli affreschi quattrocenteschi dell’altare di San Michele, riportati alla luce dopo molti anni. Il racconto prosegue quindi al Museo Diocesano, proprio accanto alla grande tela La Carità di Sant’Omobono di Giulio Campi.

Qui saranno esposte le opere di Other Vision, pensate site specific dagli autori neurodivergenti dell’Atelier Ticonzero, che propongono nuove prospettive visive della grande tela del Campi dedicata al santo patrono della città e della diocesi, stimolando lo spettatore a guardare oltre l’orizzonte delle proprie convenzioni. L’affiancamento dell’arte classica alle produzioni dell’atelier vuole promuovere la bellezza in tutte le sue forme e diversità. In questo contesto, l’attività artistica generata dalla neurodiversità viene valorizzata come risorsa naturale, relazionale e peculiare di ogni essere umano.

Durante l’inaugurazione sarà possibile ritirare gratuitamente le cartoline con le tre versioni della tela di Giulio Campi: l’originale e le due interpretazioni realizzate dall’Atelier Ticonzero.

L’ingresso è libero e gratuito.

