Roccella “Da farmacie importante impegno contro violenza sulle donne”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo è un importante protocollo d’intesa firmato con tutto il mondo delle farmacie: le farmacie sono un presidio sanitario importante, di cui i cittadini hanno fiducia, e che siano collaborative nei confronti della lotta contro la violenza è fondamentale”. Lo ha detto Eugenia Roccella, ministro della Famiglia, della Natalità e Pari Opportunità, a margine della conferenza stampa di presentazione del protocollo d’intesa firmato con le associazioni delle farmacie impegnate nella difesa delle donne vittime di violenza. “Sono in tutte, le città, in tutti i paesi, e i cittadini si fidano del farmacista, quindi è importante che in questo rapporto di fiducia si inserisca anche la lotta contro la violenza”, ha aggiunto.

