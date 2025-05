Una donna straniera di 25 anni, senza fissa dimora e irregolare, con precedenti di polizia a carico, è stata denunciata dai Carabinieri di Crema a seguito di un intervento sulla SP 235 nel comune di Soncino, dopo aver avvistato un’auto con tre persone sospette a bordo provenienti da Ricengo. I militari hanno intimato l’alt al veicolo e hanno identificato gli occupanti, che hanno riferito essere domiciliati in provincia di Milano.

Due di loro avevano regolari documenti, mentre la terza, la 25enne, non aveva alcun documento di identità. E’ stata fotosegnalata ed è risultata irregolare in quanto priva di permesso di soggiorno e già espulsa all’inizio del mese di maggio con un decreto emesso del Prefetto di Biella, al quale non aveva ottemperato. La donna è stata accompagnata presso la caserma di Crema e denunciata per la violazione delle norme sull’immigrazione.

