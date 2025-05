Auto, Nevi “Investire sulle flotte aziendali per spingere transizione”

ROMA (ITALPRESS) – “Nel rimodulare gli incentivi del PNRR stiamo cercando di destinare le risorse che abbiamo a disposizione per colmare il gap a livello europeo sulla filiera automotive. Il gap esiste anche a causa dei costi delle infrastrutture e dobbiamo cercare in tutti i modi di rinnovare il parco macchine italiano, che è molto vecchio. Siamo uno dei pochi paesi d’Europa ad avere ancora tante macchine circolanti non in linea con gli standard di compatibilità ambientale attuale”. Queste le parole di Raffaele Nevi (Portavoce nazionale Forza Italia), intervenuto questa mattina a Radar, il format di Formiche TV in onda su Urania TV.

“Forza Italia sta cercando di spingere per costruire un piano che si rivolga soprattutto alle flotte aziendali. Parliamo di realtà che possono investire sull’elettrico e su macchine con combustibili maggiormente eco-compatibili e liberare macchina che possono essere riversate sul mercato a basso costo spingendo anche il mercato dell’usato”.

